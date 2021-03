Lappi sai Lapimaal õnnesüsti

Põhjuseks mõistagi asjaolu, et soomlane pääses pärast väikest pausi taas ralliauto rooli ning kuigi istumise all oli R5-masin, ei lasknud Lappi ennast sellest häirida. Ta tõmbas lihtsalt kiivri pähe, vajutas gaasi põhja ning jättis kõik konkrendid selja taha.

Volkswagen Polo GTI R5-ga kihutanud Lappi edestas Andreas Mikkelseni lõpuks 47,7 sekundiga, WRC2-klassis kolmandaks platseerunud Nikolai Grjazin kaotas soomlasele juba poolteist minutit.

«See oli suurepärane,» ei hoidnud Lappi ennast pärast võidukihutamist DirtFishiga suheldes tagasi. «Eriti laupäeval, kui väljas oli päike ja miinuskraadid. See oli lihtsalt puhas nauding tol hetkel. Auto töötas väga hästi, legend oli hea: ma ei oskagi midagi muud tahta.»

Kui DirtFish juhtis seejärel mehe tähelepanu sellele, et ta tuju on märgatavalt rõõmsam kui varasematel rallidel, kostis Lappi: «Jah, nii see on.»

«Kui me [rallieelsel] esmaspäeval testisime, siis pärast esimest läbimist vaatas isegi Janne [Ferm] mulle otsa ja ütles, et ma pole aastaid selline olnud,» jätkas Lappi. «Selle autoga on lihtsalt lust sõita. Tõesti tore.»

Viimati istus Lappi R5-masina roolis 2016. aastal Austraalias, kui roolis Škoda masinat. Võrreldes selle ajaga on neljarattalised põrgulised aga märgatavalt edasi arenenud. Põhja-Soomes tema käsutada olnud Polo kohta ütles soomlane järgnevat.

«Ma olin ausalt öeldes üllatunud, kui erinev see Volkswagen oli oma geomeetria ja vedrustusega. See tõesti avaldas muljet. Ma ei pidanud üldse palju muudatusi tegema. Ausalt öeldes ei mäletagi ma [viimast korda], mil ma ei pidanud autot puudutama. See jääb tõesti aastate taha, kui ma olin autoga nii rahul, et ei muutnud ralli ajal selle seadeid kordagi,» lausus Lappi.

Ent rallifännide jaoks kõige põletavam küsimus on mõistagi: mis saab Lappist edasi? Kas ta jääbki R5-tega kihutama või üritab ennast ikkagi kraad kangemasse ehk WRC-masinasse pressida? «Kõik sõltub rahast,» ei olnud tal ühest vastu anda.