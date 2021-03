Treener astus medalita jäänud Bolšunovi kaitseks välja: süüdi oli rada

«Kohe algusest oli selge, et Saša pole parimas vormis,» alustas Borodavko. «Lisaks otsustasid korraldajad täna raja soolamata jätta, mistõttu muutus see pehmeks. Tema liigutustes polnud vajalikku jõudu, et nende tingimustega hakkama saada.»