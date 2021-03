Tapva kaitsega viienda järjestikuse võidu teeninud Baskonia võitleb Euroliiga play-off'i eest, Raieste taas platsil

Teisel poolajal kulges mäng võõrustajate taktikepi all. Vastased kägistati lõplikult viimase veerandajaga, üheksa esimese minutiga viskas Olympiacos vaid kaks punkti! Baskonia edu kasvas korraks ka üle 30 punkti, võitjas ei tekkinud kahtlustki.

Suur edu avas taas võimaluse ka Raiestele. 2.07ga tal skoori avada ei õnnestunud. Ainus pealviske üritus blokeeriti. Hea märk on see, et viimasel ajal teenib meie mees minuteid.