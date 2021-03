Üle pika aja põhikoosseisu kuulunud Klavan aitas Cagliari võidule

Veebruari lõpus vahetas Cagliari peatreenerit ja Leonardo Semplici käe all on võetud kahest mängust kaks võitu. Tänu sellele on suudetud välja tõusta ka väljalangemistsoonist, kuid ohust veel vabad ei olda. 25 mägu järel hoitakse 21 punktiga 17. kohta. Kaks mängu vähem pidanud Torino on kõigest ühe punkti kaugusel.