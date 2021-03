Kristjan Ilves: hooaja eel soovisin MMil jõuda kaheksa parema sekka

Ilves alustas võistlust 7. kohaga hüppemäel ning langes 10 km murdmaasõiduga nelja positsiooni võrra. «Natuke ikka kripeldab, et esikümnesse ei jõudnud, see jäi vähem kui viie sekundi kaugusele,» ütles Ilves. Tema ees lõpetas hästi hüpanud jaapanlane Ryota Yamamoto, kes suusasõidu esimese poolega andis väga palju tagasi, kuid leidis lõpuspurdiks piisavalt teravust.

«Pärast hüppevõistlust ma väga ei kalkuleerinudki, mis murdmaarajal saada võib. Vaatasin, kes minu ümbruses stardivad. Hea oli see, et kohe minu taga startisid Espen Andersen ja Fabian Riessle. Nendega koos tuli sõita nii kaua, kui annab. Lisaks oli selge, et tagant tulevad Eric Frenzel ja Ilkka Herola. Aga mõned päris kõvad sõidumehed järele ei jõudnudki.