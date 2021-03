Poolpaljad naised häirisid MK-etapil laskesuusatajaid

Esimesena võttis sel teemal sõna USA laskesuusataja Susan Dunklee. Ta tegi Instagrami postituse, milles meenutas, et kaks nädalat tagasi alustas rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) uue soolise võrdõiguslikkuse poliitikaga. Kuigi laskesuusatamises on meeste ja naiste auhinnarahad võrdsed, on Dunklee sõnul antud näide suurepärane tõestus, et ka laskesuusatamises on võrdsuseni tükk maad minna.

«Nägin sellist kalendrit Nove Mesto MK-etapil sportlaste piirkonnas. Nappides riietes naiste piltidega kalendrid ripuvad enamike koondiste hooldusputkade seintel. Tihti toodavad ja jagavad neid kalendreid määrdefirmad. Antud kalender on näiteks HWK Skiwachsi oma,» kirjutas ta.

«Kui ma näen selliseid pilte, tunnen end ebamugavalt ja objektiveeritult. Need pildid saadavad sõnumi, et hooldusboks pole naistele teretulnud koht,» lisas Dunklee ning täpsustas, et antud probleem ei ole ainult Nove Mestos, vaid ka teistes maailmakarika võistluskohtades.

Teema pälvis ka teiste laskesuusatajate tähelepanu. «Et selline asi on 2021. aastal võimalik, on täiesti kohutav,» sõnas rootslannast olümpiavõitja Hanna Öberg.

Sportlaste pahameel jõudis IBU kõrvu, kes otsustas kõnealuse kalendri maha võtta. «See ei ole okei,» lausus IBU peasekretär Niklas Carlsson. «Tegime kindlaks, et see kalender maha võetaks.»