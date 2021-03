Olümpiavõitja süüdistas medalita jäämises eestlase juhitud määrdetiimi

«Meil oleks võinud paremad suusad olla. Kõik, kes võistlust jälgisid, said sellest aru. See oli miski, mida me ei saanud kontrollida. Saime vaid suusatada nii kõvasti ja targalt kui võimalik,» vahendab Iltalehti Digginsi sõnu.

Ameeriklanna sõnul on neil suuskadega probleeme olnud kogu MMi vältel. Ta ei taha küll määrdemeeste vastu ülekohtune olla, kuid seni on tehtud valesid valikuid. «Eks tingimused on keerulised. Saame testida vaid ühel rajal ja piiratud ajal. Kõik on andnud endast parima. Ma ei tea ise suuskade määrimisest midagi, seega ei saanuks ma ka endale paremaid suuski teha. Kuid jah, meil pole olnud konkurentsivõimelisi suuski.»