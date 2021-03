BLOGI ⟩ Lillemets loovutas viimase alaga ühe koha, Duplantise maailmarekordirünnak vilja ei kandnud

Naiste 400 m teatejooksus krooniti Euroopa meistriteks Hollandi nelik ajaga 3.27,15. Ühtlasi tähistab see ka Euroopa meistrivõistluste rekordit. Teiseks tuli Suurbritannia ajaga 3.28,20 ja kolmandaks Poola ajaga 3.29,94.

Meeste 400 m teatejooksus krooniti Euroopa meistriks Hollandi teatenelik, kes suutsid finišisse tulla ajaga 3.06,6. Tegu on ka Euroopa hooaja tippmargiga. Teiseks tuli Tšehhi nelik (3.06,54) ja kolmandaks Suurbritannia (3.06,70).

Omavahelises heitluses andis hispaanlannale edu tema teine parim tulemus, milleks oli 14.34 (Eckhardtil 14.18).

Meeste 60 meetri poolfinaalis oli võistlustules eestlane Keiso Pedriks, kes jooksis lõpuks 24 mehe konkurentsis 23. aja (7,93). Tema seljataha jäi bulgaarlane Stanislav Stankov (7,94). Viimasena tagas edasipääsu itaallane Brice Frank Koua, kes jooksis isikliku rekordi ja sai kirja aja 7,70. See tähendab, et finaali pääsemiseks oleks Pedriks pidanud tegema korraliku rekordiparanduse, sest tema isiklik tippmark on 7,76.