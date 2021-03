Tiger Woods ei mäletanud pärast õnnetust, et oleks autoga sõitnud

USA Today avaldas õnnetuse järel esitatud läbiotsimisorderi, mille alusel soovisid politseinikud uurida auto musta kasti. Sellest selgub, et pärast õnnetust sõnas Woods korrakaitsjatele, et ei mäletanud autoga sõitmist. Hiljem tunnistas golfitäht sama ka haiglas.

Läbiotsimisorderist selgub veel, et leidmise hetkel oli Woods teadvusetu. Tema nägu olevat kaetud verega. «Konstaablid küsisid talt, kuidas õnnetus juhtus. Sõitja ütles, et ei tea ja ei mäleta sõitmist. Sõitja vigastusi raviti haiglas ja talt küsiti seal uuesti, kuidas avarii juhtus. Ta kordas, et ei tea ja ei mäleta sõitmist,» seisab läbiotsimisordenis.