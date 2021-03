Norra täht tunnistas, et leidis telekordust vaadates Bolšunovi nõrkuse

Sel hooajal on Bolšunov olnud suurepärases vormis, kuid kolmapäevasel võistlusel polnud tal norrakate vastu rohtu. Värskelt maailmameistriks kroonitud Holund tunnistas, et teadis venelase nõrkusest juba enne sõitu.

«Minu arvates oli tal probleeme, sest rada oli nii raske,» rääkis norralane pärast sõitu VG-le.

Holundi sõnul vaatas ta telekast kordusena järele möödunud laupäeval sõidetud 30 kilomeetri suusavahetusega sõitu ja mõistis siis, et tal võib olla lootust Bolšunovi võita. Toona edestas venelane Holunditja Simen Hegstad Krügerit, kuid nõrkusemärgid olid juba näha.

«Tagantjärele vaadates oli ta lõpus päris kange. Kui võistlus oleks natuke kauem kestnud, võinuks ta murduda. Märkasin, et ta oli väsinum, kui arvasin. Teadsin, et see sõit ei saa talle kerge olema,» meenutas Holund.

Norralase sõnul hakkab Bolšunov näitama märke sellest, et on inimene, kui mäed on piisavalt järsud ja pikad. Kolmapäeval tegi raja veel raskemaks päike, mis lund sulatas.