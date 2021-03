Legendaarne Audi Quattro ralliauto naaseb uues kuues

2016. aasta rallikrossi maailmameistri Mattias Ekströmi ja EKS JC tiimi ja Rally Technicu koostöös valminud Audi A1 Quattro on ehitatud kasutades Rally2-komplekti. Sellel on 1,6 liitrine mootor, mis toodab 263 hobujõudu ja sellel on viiekäiguline käigukast.

«Kui uue generatsiooni Audi A1 välja tuli, siis teadsime, et tahame sellest midagi teha,» sõnas Ekström. «Kõik teavad, et ralli on mu kirg ja kiirelt sai selgeks, et soovime ehitada ralliauto,» lisas ta.