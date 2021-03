USA vormel värvus Venemaa lipuvärvidesse, WADA uurib reeglite rikkumist

Haasi meeskonna nimisponsoriks on tänavu Venemaa firma Uralkali, kelle omanikuks on meeskonna sõitja Nikita Mazepini isa.

Ometi on suured Venemaa lipud vormelil tekitanud ohtralt küsimärke selle üle, kas need on üldse lubatud, sest Venemaa sportlastel on kuni 2022. aasta lõpuni oma lipu all võistlemine keelatud.