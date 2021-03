Suusakuninganna Björgen muretseb murdmaasuusatamise tuleviku pärast

«Olen mures rahvusvahelise murdmaasuusatamise pärast. Oleks väga tähtis, et veel rohkem Kesk-Euroopa ja ka muid riike võtaksid võistlustest osa. Suusatamise jaoks ei ole väga hea, kui tipus on vaid Norra, Rootsi ja Venemaa,» sõnas norralanna Norra rahvusringhäälingule.

Kusjuures Björgenil oli kiirelt pakkuda probleemile ka lahendus. «Usun, et Norra ja Rootsi peaksid oma teadmisi teiste riikidega jagama, et ala vastu huvi tekitada. Mida vähem suusariike on, seda keerulisem on huvi üleval hoida,» lisas ta.