Jalgpallistaar koondisekaaslase kritiseerimisest: mind tembeldati natsiks

«Pärast 2018. aasta MMi ütlesin, et mulle ei meeldinud, kuidas Mesut Özil koondisest lahkus. Seetõttu tembeldasid paljud mind natsiks. Mul on blondid juuksed, sinised silmad ja kõik klapib kirjeldusega. Suutsin sellest üle olla. Igaüks võib võltsi ühismeediakasutaja taha peituda ja siis vabalt võõraid sõimata,» vahendab Kroosi sõnu Mundo Deportivo.

2018. aatal sõnas sakslane Özili koondisest lahkumise kohta nõnda: «Özil vääris kohta rahvusesinduses. Ma olen mänginud temaga aastaid ja tean, et ta on hea inimene. Aga see, kuidas ta koondisekarjääri lõpetas, on vale. Viimasel ajal on Özil teinud palju rohkem lolle kui häid asju.»