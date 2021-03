Autoralli MM-sarja ootavad ees suured muutused

Kõige suurem muudatus näeb ette juunior WRC klassi kaotamist. Hetkel sõidetakse seal esiveoliste masinatega ja nendega võib MM-rallidel sõita ka järgmisel hooajal, kuid eraldi arvestust enam seal ei peeta. Kusjuures kaherattaveolistele masinatele on eraldi MM-tiitleid välja jagatud juba 1993. aastast.

Lisaks sellele võeti vastu otsus, et WRC3 muutub kaotatakse ja kõik R5-masinad hakkavad võistlema WRC2 arvestuses. Seni on R5-autodele kehtinud kaks eraldi arvestust: üks on mõeldud tehasetiimidele ja teine erasõitjatele.