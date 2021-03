Ekspert: WRC hübriidtehnoloogia valmistab pettumust

Järgmise generatsiooni ralliautod varustatakse hübriidmootoritega ja neid kasutatakse vähemalt järgmised kolm aastat. Hübriidtehnoloogiaga varustab meeskondi Compact Dynamics.

«Tegu on aeglase ajaraamiga, kui vaadata, kui kiirelt elektritehnoloogia areneb. Patareide kestvus on kasvanud ja kulud tulnud alla hirmuäratava tempoga. Ma arvan, et tegu on konservatiivse ja aeglase graafikuga,» sõnas Paakkinen.

Tema sõnul varustatakse ralliautod kehvemate patareidega, kui on praegu turul olevatel hübriidautodel. Seetõttu on kasutusele võetav tehnoloogia sarnane sellele, mis on juba pikalt turul olnud.

«See valmistas kindlasti pettumuse. Auto tuleb väikese patareiga ja neil ei ole plaane panna taaslaetava hübriidmootori külge väga suurt patareid,» ütles ekspert.

Paakkinen tunnistas, et selle tehnoloogiaga arengut ei toimu ja autode mõju keskkonnale on praktiliselt null. «Tegu on eksisteeriva tehnoloogiaga. Ainuke asi, mida saab arendada, on patareide turvalisus ja vastupidavus, kui need hoope saavad,» rääkis ta.

Tema sõnul on tegu põhiliselt sõuga, sest enamiku ajasst sõidetakse ikkagi fossiilseid kütuseid kasutava mootori jõul. Tema sõnul saaks tehnoloogiat siis edasi lükata, kui Rahvusvaheline Autoliit FIA näitaks julgust ja võtaks kasutusele täielikult elektrijõul töötavad autod.