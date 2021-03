PM Poolas ⟩ Oma eeljooksu võitnud Nazarov öösel hästi ei maganud, ent pärast jooksu laulis

Nazarov ilmus Mixed Zone´i ajakirjanike ette lauldes "olee-olee-olee" ja rõõmsas tujus. Start Nazarovil ei õnnestunud, ent ta suutis selle tasa teha. «Vaadates kordust, siis ma olen oma pool meetrit taga kõigist. Kui püsti sain, siis see hoog.. siit on näha (viitab ekraanil kuvatavale kordusele - M.G.), et vorm on hea. Poolfinaaliks vaja lihtsalt start paika saada ja teha samasugune lõpp või isegi parem,» kommenteeris Nazarov oma esitust.