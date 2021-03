VIDEO ⟩ Kirdi konkurent alustas hooaega rahvusrekordiga

23-aastane indialane tegi tagasituleku pärast enam kui aastast vigastuspausi. Tema nimele kuulus ka eelnev India rekord, milleks oli 2018. aastal Jakartas visatud 88.06. See tähendab, et rekordiparandus tuli sentimeetri pikkune.

Lisaks rahvusrekordile on tegu tänavuse hooaja maailma tippmargiga. Eelnevalt hoidis seda Johannes Vetter, kes on tänavu oda saatnud 87.27 meetri kaugusele.

«Olin valmis ja täna oli tuuline. Kasutasin lemmikoda ja see tuli mulle kasuks. Pandeemia on küll treeninguid mõjutanud, kuid saime hakkama. Pean esinema tugevalt ka suurematel võistlustel, sest maailmas on odaviske tase üsna kõrge,» sõnas Chopra väljaandele India Today.