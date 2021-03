FIA president kiitis WRC-sarja korraldajaid

Kuigi koroonaviirus on tekitanud võistluste korraldajatele täiendavaid väljakutseid, siis Todti sõnul on nendega hästi toime tuldud. «Pean tunnistama, et FIA, promootor ja kohalikud tiimid on teinud silmapaistvat tööd,» sõnas prantslane Autosportile.

Sõna võttis ka 2019. aasta maailmameister Ott Tänak: «Usun, et eelmisel aastal näitasime, et võistlusi on võimalik pidada, kuid see on promootorile, FIA-le ja organiseerijatele keeruline. Kui plaanist kinni hoida, siis on kõik võimalik ja sport saab jätkuda. Peame asju võtma samm-sammult. Möödunud aastal nägime, et pole mõtet asju liiga palju ette planeerida.»