Solberg võib teenida tulevaseks hooajaks Hyundais koha põhisõitjana? Adamo: kes seda teab?

Hetkel on kindel, et Solberg saab WRC-autosse veel istuda, kuid hetkel pole lihtsalt kindel millal täpsemalt. «Loomulikult saab ta võimaluse,» avaldas Adamo. «Rohkem ma siiski saladuseloori ei tõsta. Kui ma ütleksin teile, mitu rallit ta kaasa sõidab, siis hakkaksite mind peagi survestama, et millal need täpsemalt juhtuma hakkavad.»