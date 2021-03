Saksamaa koondise pealik kritiseeris Johaugi: ta on liiga kõhn ja kindlasti mitte kuigi hea eeskuju noortele

Juba teisipäeval näitas Johaug, et on teistest konkurentsitult paremas vormis, kui võttis suure ülekaaluga võidu 10 km distantsil. Täna oli norralanna etteaste veelgi muljetavaldavam, sest 30 km sõidus edestas ta konkurente peaaegu kolme minutiga.

Schlickenreider tõdes, et Johaugi kaal ja välimus ei ole murdmaasuusatamisele kuigi hea. Sakslane tunnistas kohalikule meediale, et suusatamises tuleks rakendada sarnaselt suusahüpetele reegel, mis on seotud kehamassiindeksiga.

«Hetkel on väga palju äärmiselt kõhnasid sportlasi murdmasuusatamises. See on trendiks muutunud. Tegelikult on ju nii ülekaal kui ka alakaal tervisele suur risk. See peaks olema kindlasti rohkem kontrollitud ja reeglid sätestatud,» tõstis Schlickenreider esile.

Lisaks Johaugile tõi sakslane välja ka naiste seas mitmeid medaleid võitnud Frida Karlssoni. Viimasel oli möödunud aastal ka alakaaluga meeletult probleeme. «Ma arvan, et nad on väga halvad eeskujud. Mulle ei meeldi seda igatahes näha,» jätkas sakslane.

51-aastane Schlickenreider tõi välja hoopis Rootsi naiskonna sprinterid, kes näevad väga head välja ja on palju lihaselisemad.