Meedia: Zlatan tõmbab taas Rootsi koondise särgi selga, võimalik kohtumine ka Eestiga

Ibrahimovic on teinud tänavu suurepärase hooaja AC Milani ridades ning see pani juba talvel arutama ka võimalust, et 39-aastane pallur võiks Rootsi koondisesse naasta. Viimati mängis mees Rootsi koondises 2016. aasta EMi ning pärast seda pole teda enam koondisesse kutsutud.

Tänavu on Ibrahimovic heas hoos. Tema arvele on Itaalia kõrgliigas kogunenud 14 tabamust ning see on kogu liiga viies näitaja. Tema väravate abil on AC Milan hetkel liigatabelis Milano Interi järel hoidmas teist kohta.