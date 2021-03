Bayern tahab Haalandist teha Lewandowski mantlipärija

«Elus on väga-väga palju võimalikku, mitte midagi ei saa välistada. Kuid sinna on pikk maa minna. Praegu on tal leping Dortmundiga ning teda noolivad mitmed tippklubid,» rääkis Flick.

Sportsmaili andmetel on Haaland valmis liituma kuue klubiga. Nendeks on Manchester City, Manchester United, Liverpool, Madridi Real, Barcelona ja Juventus. Bayern loodab aga, et Lewandowski õnnestunud üleminek võiks Haalandit julgustada just nendega liituma.