Niskanenil on võimalus teda reetnud norralasele kätte maksta

Tänavuselt MMilt on Niskaneni parimaks tulemuseks 30 km suusavahetusega sõidu 13. koht. 15 km vabatehnika eraldistardis tegi ta küll korraliku alguse, kuid sai lõpuks kirja 18. koha. MMi parima esituse tegi ta teatesõidus, kus Soome sai kuuenda koha.

Reedel toimunud teatesõidus kuulus Niskanen teise vahetusse. Kuna avavahetuses oli venelane Aleksei Tšervotkin jälitajatega sisse sõitnud 44-sekundilise edu, pidas Niskanen Norra teise vahetuse sõitja Emil Iverseniga plaani. Mehed leppisid kokku, et hakkavad korda kordamööda tempot tegema, et vahe tasa sõita.

Sellega said nad ka hakkama, kuid jälitajate rongi vedas Niskanen. Norralane püsis tal kannul, kuid tööd ei teinud. Iltalehti andmetel ei olnud soomlane kokkuleppe murdmise üle just õnnelik.

Iversen selgitas, et Niskanen oli lihtsalt nii heas vormis. «Meile tuli see väga kasuks. Tal oli piisavalt jõudu. Ma ise ei saanud väga hästi hakkama, kuid tänu talle saime olulised sekundit tagasi sõita,» sõnas Norraga teatekulla võitnud Iversen.

Täna on mehed 50 km sõidus taas vastamisi ning Niskanenil on hea võimalus Iversenile kätte maksta. Siiski ei peeta norralast tema peamiseks konkurendiks. Selleks on hoopis venelane Aleksandr Bolšunov, kes on Oberstdorfist võitnud täiskomplekti medaleid.