Kalev/Cramo peatreener: läheb järjest paremaks, aga me ei taha sellega rahulduda

«Täitsa tavaline tõusude ja mõõnadega mäng. Teadsime väga hästi, et neil on kiired ja tugevad tagamängijad, kes oskavad visata. Nad on võimelised skoorima ühe minutiga 12 punkti. Pidime terve mängu keskenduma, hetkekski ei tohtinud end lõdvaks lasta,» arutles Štelmahers. «Teadsime, et nad võivad mängu tagasi tulla. Aga olen õnnelik võistkonna üle, et nad näitasid taset ja saime võidu kätte. See oli meile väga tähtis tulemus.»