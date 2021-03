Kläbo selgitas, et 50 km distants oli talle salamisi tänavu suurim eesmärk. Ta pole kunagi varem olnud nõnda valmis selleks väljakutseks ning norralane teadis, et tal on suur võimalus täna võidutseda. Tema kahjuks päädis suur rõõm hoopis pettumusega.