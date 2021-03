Madal lend? Tabeliliidrist linnarivaali alistanud Manchester United ei usu tiitlivõitu

Kuigi Solskjæri juhendatava tiimi väljavaated pole üleliia lubavad, on teoreetiline võimalus tiitlivõiduks säilinud. Norralasest peatreener aga eriti optimistlik pole.

«Nad on meist nii palju eest ära saanud, et meil tasub mõelda vaid mängude võitmisele ja enda eelmise hooaja tulemuse ületamisele. Olime tabelis kolmandad, tahtsime tõusta teiseks,» sõnas Solskjær tagasihoidlikult.

Mullu lõpetas United koduse liiga kolmandana, nii et teine positsioon vastas pealiku ootustele.

Tõsi, City peatreener Pep Guaridola polnud kaotuse järel samuti eriti murelik. «Kümme mängu on jäänud, nüüd algab hooaja tähtis osa. Kõik matšid on tähtsad, alustame kolmapäevast. Üritame võita võimalikult palju mänge, et meistriks tulla,» märkis loots.