Hästi esinenud Ken Torn sai M-Spordi tiimipealikult kiita

Esiteks tasub meeles pidada, et selle masinaga võisteldi esimest korda. Teiseks olid erinevalt Tornist konkurendid neil teedel kihutanud.

«Olen väga-väga õnnelik, kuidas võistlus läks. Olen veendunud, et saime valmis sellise auto nagu soovisime. Eesmärk oli edestada kõiki N-grupi autosid, aga üks pääses. Sellest on natuke kahju, aga Ken tegi head tööd,» rääkis tiimiboss Maciej Woda DirtFishile.

«Peame meeles pidama, et see auto oli esimest korda rajal. Ken tahtis lollusi vältida. Ta tegi viiendal kiiruskatsel pirueti ja oli seetõttu endast väljas. Aga konkurendid võistlevad neil radadel igaaastaselt. Kokkuvõttes olen õnnelik ja ütleksin, et täitsime eesmärgi.»