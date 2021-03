Eestlased piirdusid Doha MK-etapil ühe mänguga

Tiisaar ja Korotkov läksid kvalifikatsiooni esimeses ringis vastamisi Hollandi duo Jasper Bouter – Ruben Penningaga ning pidid vastu võtma 0:2 (16:21, 10:21) kaotuse ja langesid konkurentsist.

Tiisaar võttis Nõlvak-Tiisaare Gerardo´s Toys´i Facebooki lehel mängu kokku järgmiselt: «Rannavõrkpall on ühtepidi väga lihtne mäng. Pane pall sinna, kus vastast ei ole. Kahekesi platsi peal on see koht alati olemas. Vahel on tunne, et neid kohtasi on platsil tohutult – teinekord on justkui vastase käed nii suured ja kaitsemängija on ka absoluutselt igal pool. See laager ja turniiri andis ridamisi kogemusi mõlemast situatsioonist. Meie asi on selgeks saada, mis tingib erinevuse ja õppida mängima selliselt, et kõik võimalused oleks alati teada. Tööriistad meil selleks on olemas, õpetus nende kasutamiseks ka. Jätkame hooga. Väga tänulik selle kogemuse eest.»

***

Tiisaar ja Korotkov olid enne MK-etappi koos ka Dohas laagris. Veebruari alguses selgitati ka, miks nad ei mängi praegu oma tavapäraste paariliste ehk vastavalt Kusti Nõlvaku ja Timo Lõhmusega.

«Neid, kes rannavollet professionaalselt mängivad on ju nii vähe ja minu nägemus ala arendamisest on see, et meil oleks maksimaalsed võimalused areneda. Selleks peame me kahe paariga käituma nagu ühe koondisega. Ja praegu on selline aeg, kus Kusti on natukene tervisega hädas ja pole saanud 100% treenida. Seetõttu on mõistlikum, et ta saab oma füüsisele keskenduda ja end ravida. Lisaks saab ta õige pea isaks. Dimal ja Timol kahekesi Dohasse minna olnuks raske, seega oli variant, et mina lähen ühega neist ja otsustasime selle võimaluse ära kasutada,» selgitas Tiisaar.

«Nii saab Dima mängukogemust ja ka vajalikke punkte, mis tuleks neile järgmistele etappidele mõeldes kasuks. Ja ega see mullegi kahjuks tule aeg-ajalt teise paarilisega mängida, see on tohutult arendav.» Seega on tegu ajutise sammuga.

MK-etappide kalender on hetkel väga lahtine ja peale esimese etapi pikemaid plaane teha ei saagi. «Väga vähe saame planeerida midagi. Detsembri keskel tuli kalender, ent see tühistati nädala pärast ja praegu ongi ainult Doha turniir kinnitatud, ülejäänute osas on kõik lahtine ja võtamegi turniiri kaupa,» sõnas Tiisaar.