Eestlasest FIS-i ametnik dramaatilisest intsidendist: Bolšunovil oli õigus

Traditsiooniline MMi lõpuala pakkus intriigi viimaste meetriteni. Esialgu krooniti tšempioniks norralane Johannes Høsflot Klæbo, kes edestas koondisekaaslast Emil Iverseni. Lõpusige rüseluses Klæboga suusakepi murdnud Aleksandr Bolušnov pidi leppima kolmanda kohaga.

Kohtunikud vaatasid aga juhtunu üle. Umbes tunni jooksul pärast finišit langetati otsus, et Klæbo diskvalifitseeritakse: kuld läheb Iveresenile, hõbe Bolšunovile ja pronks Simen Hegstad Krügerile.

Vikerraadio palus otsust kommenteerida ka Rahvusvahelise suusaliidu FIS-i tehnilisel delegaadil Robert Peetsil, kes leidis, et kõnealuses intsidendis oli Bolšunovil õigus.

«Bolšunovil, kes tuli laskumiselt esimesena, oli reeglite järgi õigus esimesena valida oma sõidutrajektoor, mida ta ka tegi. Minu hinnangul sõitis ta ideaaltrajektooris. Kläbo on taganttulijana kohustatud tagama, et tema möödumine teisest sportlasest toimub nii, et teist sportlast ei segata. Seekord see kahjuks ei õnnestunud,» vahendab ERRi spordiportaal Peetsi lauseid.

«Kõik sellised olukorrad on alati väga tõlgendatavad, eks iga osapool näeb seda oma värvi prillidega,» möönas ta. «Žürii peab otsuse langetama, žürii eesmärk on tagada, et võistlustulemused oleksid ausad ja kõigil sportlastel oleks võimalus võrdsetel tingimustel finišisse jõuda.»

Kuigi praeguseks on medalid juba välja jagatud, pole sugugi kindel, et asjad ka nii jäävad. Nimelt andsid norralased päev pärast suusasõitu sisse omapoolse kaebuse. «Oleme apellatsiooni kallal töötanud ööl ja päeval,» ütles üks treeneritest Arild Monsen esmaspäeva hommikul kodumaa meediale. «Arvan, et meil on päris tugevad argumendid. Peame üritama, Johannes väärib seda.»

Lahenduse saamisega võib veel aega minna, sest apellatsioonikomisjonil on otsuse langetamisega aega 72 tundi ehk reedeni.