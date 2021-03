Kuidas sündis otsus Klæbo diskvalifitseerida?

Mida kohtunikud omavahel rääkisid, seda Mignerey ei avalda. «Žürii arutelu jääb sinna ruumi. Eri osapoolte argumente pole vaja avalikkuse ees lahata. Tähtis on see, milline on lõplik tulemus,» lausus ta.

Mignerey sõnul sai žürii oma tööga hästi hakkama. «Otsuseid tuleb teha faktide põhjal. Ma ei ütle, et see on kerge, kuid proovime alati asju õigesti näha, reegleid analüüsida ja emotsioonid kõrvale jätta. Vahet ei ole, et seotud olid Norra ja Venemaa sportlased. Žürii peab olema neutraalne,» sõnas ta.

Mignerey lausus, et žürii kõige tähtsam ülesanne oli aru saada, mis juhtus enne Bolšunovi suusakepi murdumist ning miks see katki läks. «Lõpliku otsuse aluseks on see, et Bolšunov juhtis võistlust ja tal oli õigus valida omale sõidujoon. Videolt on näha, et Bolšunovi suusakepi murdumisele eelnes kontakt, mille eest on vastutav Klæbo.»