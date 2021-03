Madridi Atletico tegi Twitterisse Madridi Reali kritiseeriva nipsaka postituse

Eile postitas Atletico Twitterisse järgmised laused: «Nad kritiseerivad isegi korrektseid otsuseid... Mõned inimesed on harjunud, et tuul puhub kogu aeg tagant.»

See säuts oli vastulöögiks Madridi Reali leeri kriitikale kohtunik Alejandro Hernandezi suunas, kes ei andnud käega mängu eest Reali kasuks penaltit. Konkreetset episoodi käis Hernandez ka ise väljaku ääres olevalt ekraanilt vaatamas, kuid 11 meetri karistuslöögi vääriliseks ta käega mängu ei pidanud.

Mängujärgsetes intervjuudes oli andmata jäetud penalti kuum teema. Reali keskväljamees Casemiro nentis, et käega mängu reegel pole kõigile üheselt arusaadav. «Poleks ta käega palli puutunud, oleksin värava löönud. Selgitasin seda ka kohtunikule, kuid ta tegi oma otsuse ja seda tuleb austada. Ta on hea kohtunik. Ta läks isegi olukorda ise üle vaatama,» ütles Casemiro.

Reali ründaja Benzema hinnangul tulnuks nende kasuks määrata penalti. «Minu arust oli see käega mäng. Tavaliselt on nii, et kui kohtunik läheb ise olukorda üle vaatama, lõppeb 90 protsenti neist kordadest penaltiga.»