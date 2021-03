Jalgpalliliit valmistub mänguks Tšehhiga plaanipäraselt, noorte ja harrastajate seas taastub eelmise kevade olukord

Üksikuid juhtumipõhiseid isolatsioone võib tekkida, aga sedagi üle Euroopa. Eestis on näiteks novembris siia tulnud Põhja-Makedoonia korvpallikoondis, kus nakatumisjuhtumeid tekkis nii palju, et meeskond siin mängida ei saanudki. Need kõik asjad on alaliidus ning kultuuriministeeriumi ja terviseametiga läbi räägitud,» jätkas Uiboleht.