Spordi asekantsler: lisaks Audentesele saavad koondislased harjutada ka mujal

«Valitsuse sätestatud piirangud on konkreetsed. Sisetingimused on nullis ning väljas kehtib 2+2 reegel. Erisused kehtestati riigi täiskasvanute ja noortekoondiste liikmetele ja kandidaatidele. Pallimängude meistriliigad saavad edasi toimetada - nad on testimiste ja isolatsioonidega hakkama saanud,» alustas Pürn ülevaadet.

Sisetingimuses sportimiseks mõeldud rajatised suletakse ning erandid kehtivad vaid meistriliigadele ja koondislastele. «Uus olukord on kõigile raske. Spordisaalid lähevad kinni, neid käsitletakse samamoodi nagu eelmisel aastal. Alaliidud saavad rajatiste haldajatega läbi rääkida, kus sportlased trenni tegema hakkavad.

Eestis ei pea olema ainult üks koht, kus seda saab teha. Aasta tagasi koondus kõik Audentesesse. Nüüd saavad koondislased lisaks audentesele harjutada ka mujal. Oleme võitluses viirusega saanud aasta võrra targemaks, hajutatus ongi parem,» rääkis Pürn.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles ütles, et alles viib end uute nõudmistega detailselt kurssi, kuid esmapilgul näib, et Tokyo olümpiaks valmistuvate sportlaste treenimisvõimalused on aastatagusega võrreldes paremad. «Ükskõik, kuidas riik otsustab, meie asi on sportlastele lahendus leida,» ütles Sukles Postimehele.

Pürn märkis, et ühe sportlase pärast tõenäoliselt üht või teist saali lahti tegema ei hakata ning spordialade siseselt tuleb leppida kokku kohad, kus hakatakse harjutama. «Tuleb rajatise haldaja, alaliidu ja ministeeriumi vaheline kokkulepe.

Ministeeriumile jääb kontrolliv osa. Monitoorime, et koondiste kandidaatide nimekirjad oleksid koostatud mõistlikkuse alusel, olukorda tuleb suhtuda konservatiivselt. Õnneks saab öelda, et mida tõsisemaks muutub olukord, seda mõistlikumalt spordirahvas käitub.

Audentesel on eriline roll, see jääb ka sel korral üheks harjutamiskeskuseks. Olukorda tuleb seal kompleksselt hallata ja tuleb jälgida spordiareenide täitumust,» lisas Pürn.