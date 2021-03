Maailmameister kardab, et Bolšunovi ja Klæbo finišiheitlus muudab suusatamise tulevikku

Oberstdorfi MMi 50 km ühisstardiga sõidu lõpusirgel ei mahtunud Bolšunov ja Klæbo rajale ära. Omavahelises heitluses positsiooni tõttu murdis Bolšunov suusakepi ning selles nähti süüd võitjana finišisse tulnud Klæbol, kes diskvalifitseeriti.

Norra suusaliit võttis appi juristid ning saatis täna FISile apellatsiooni. Nad loodavad, et esialgsed tulemused ennistatakse ning Klæbo saab kaela kuldmedali. Koukali sõnul on vägagi võimalik, et norralaste apellatsioon rahuldatakse.

«Kas ma usun, et võistluste lõpplahendus võib veel muutuda? Jah! Kuid see oleks üsna halb otsus. Mõlemad osapooled olid süüdi. FIS tahab olukorda lahendada, kuid mulle tundub, et siin pole ühtegi ausat tulemust. Ühisstartides ja sprindis on pidevalt kontakte, meil ei saa kõige jaoks eraldi reegleid olla,» sõnas Koukal.

41-aastase Tšehhi suusataja hinnangul võib antud kaasus murdmaasuusatamisele mõjuda halvasti. «Kas suusatamisest saab kontaktivaba sport ja me peame võistluste tulemusi ootama poolteist tundi pärast finišit, siis veel 48 tundi, et keegi apelleeriks ja järgmised 72 tundi vastuapellatsiooni esitamiseks?» küsis ta.

Nagu Koukal mainis, on tema hinnangul süüdi mõlemad sportlased. «Karistuse määramisel on tähtis vaadata, kas intsident mõjutas lõpptulemusi. Kui jah, siis on ette nähud diskvalifitseerimine. Kui ei, on karistuseks kollane kaart. Samal ajal tuleb meeles pidada, et Bolšunov püüdis Klæbot takistada. Klæbol polnud tol hetkel enam midagi teha. Kas Bolšunov sai inspiratsiooni Lahtist?» meenutas Koukal jaanuari lõpus toimunud MK-etappi.