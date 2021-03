Inglismaa klubid ei lase mängijaid paljudesse koondistesse, kuid Karl Jakob Heinal on lootust Eestit aidata

Kuidas on Eestil lood Londoni Arsenali kuuluva väravavahi Karl Jakob Heina kättesaamisega? Meie riigi nakatumisnäitajad on viimasel ajal hoogsal tõusuteel, kuid Eesti ei kuulu praegu punasesse nimekirja. Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juhi Mihkel Uibolehe sõnul on Arsenal meie vutiliidule kinnitanud, et Hein saab liituda koondisega. Võib meenutada, et aprillis 19-aastaseks saav Hein tõusis mullu sügisel koondise esiväravavahiks.