Neuville'i uus kaardilugeja tunnistas, et võib keelebarjääri murdmiseks mujale kolida

Näiteks rääkis Neuville veebruari viimastel päevadel toimunud Arctic Rally ajal, et ta ei saa vahepeal oma paarimehest päris hästi aru, mistõttu pole ta sajaprotsendiliselt enesekindel ning see maksab katsetel aega.

Probleem olevat keelebarjääris. Neuville'i legend on prantsuskeelne, kuid Wydaeghe prantsuse keel pole päris nii hea, kui vaja. Murest hoolimata on nad teeninud hooaja alguses kaks kolmandat kohta ning tiitlivõitluses ollakse kindlalt sees.

Belgia rallimeediaga suhelnud Wydaeghe märkis, et Arctic Rally oli näha, kuidas kiiruse tõustes hakkas nendevaheline kommunikatsioon rohkem lonkama. Kaardilugeja ütles, et parandas Monte Carlo etapi ja Arctic Rally vahel oma prantsuse keelt, kuid ilmselgelt on tal veel aega vaja. «Ühtegi imevitsa pole,» tõdes ta.

Samas tunneb Wydaeghe end autos hästi ning selles mängib suurt rolli fakt, et teda toetatakse palju. «Kogu Belgia on meie taga. See on märk, et seis pole kehv,» ütles kaardilugeja.