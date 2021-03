Koondise järelkasv saab esimesed tuleristsed

Koondise peatreener Raigo Tatrik rääkis turniiri eel, et veebruari alguses tehti üks kolme-neljapäevane ühislaager ja veebruari lõpus veel üks viiepäevane laager. Üks kogunemine oli veel kavas, ent koroonaviirusest tulenevate ohtude tõttu jäeti see ära.

«Suuri kadusid meie ridades pole, tüdrukud on valmis võistlustulle astuma. Neile on see esimene jõuproov rahvusvahelisel tasemel, seega ootavad nad turniiri huviga ja on õnnelikud, et saavad lõpuks mängida» sõnas Tatrik teel Lätti. Teatavasti on rahvusvahelisi võistlusi korduvalt edasi lükatud või ära jäetud.