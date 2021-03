MK-sarjas katkestanud laskesuusataja selgitas palju kriitikat saanud otsust

Kühni koondisekaaslane Arnd Peiffer kaitses kolleegi. «Arutelud ei vii meid kuhugi. See oli tema otsus. Kui tal läks kohutavalt, siis ongi parem, kui ta katkestas. Ta on Saksamaa biatleetide seas üks paremaid suusatajaid ning talle on seatud eesmärk, et ta saaks laskmise korda, sest me vajame Johannest,» sõnas viiekordne maailmameister ja ühekordne olümpiavõitja Peiffer.