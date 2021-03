VIDEO ⟩ Eesti korvpallikoondislase leivaisa süda tõmmati eurosarjas ribadeks

Treieri leivaisa saavutas ülekaalu ka statistiliselt. Sassaril oli parem tabavus kahe- ja kolmepunktivisetel, nad võtsid rohkem lauapalle ning andsid enam 11 resultatiivset söötu. Lõpptulemust see aga ei muutnud.

Sassari jaoks on seis vahegrupis nüüd raske, sest nad on kaotanud mõlemad senised mängud. Veerandfinaali jõudmine pole aga võimatu, sest ees on veel neli kohtumist.