Juventuse peatreener: pärast selliseid vigu ongi normaalne konkurentsist pudeneda

Portugali klubi võitis kaks nädalat toimunud avamängu 2:1 ning suutis ka eile Torinos peetud korduskohtumist 19. minutil juhtima minna. Juventusel õnnestus seejärel 90 minutiga küll kaks tükki tagasi lüüa, kuid see viis kohtumise esialgu ainult lisaajale.

Kaotushaavale lisab soola fakt, et Porto jäi 54. minutil pärast Mehdi Taremi teist kollast kaarti väljakule kümnekesi, ent suutis ikka Itaalia suurklubi konkurentsist lüüa.

«Neli viga kahe kohtumisega on liig, mis liig. Pärast seda ongi normaalne, kui konkurentsist pudened,» sõnas Juventuse peatreener Andrea Pirlo pärast kohtumist.

Küll leidis ta, et kõik võinuks minna teisiti, kui nende ründaja Alvaro Morata kasutanuks kohe mängu alguses ära suurepärase võimaluse. «Paraku see ei läinud sisse. Teadsime, kuidas Porto mängib. Kuigi meile löödi ise esimene, siis võttis mäng aja jooksul teise ilme. Teisel poolajal mängisime hästi ja muidugi oli meile abiks ka arvutline ülekaal,» lausus ta.

Pirlo töökoht Juventuse eesotsas on sattunud nüüd suure surve alla ning enamik jalgpallivaatlejaid ei usu, et Torino suurklubi itaallast enam kaua toetaks. Serie A-s hoiab klubi praegu 52 punktiga kolmandat kohta, kuid tosin vooru enne lõppu jäädakse liider Milano Interist maha 10 silmaga.