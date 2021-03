Maailmameister toetab Bolšunovi: ma käitunuks täpselt samamoodi

Kokkupõrke tulem on praeguseks meil juba teada: esialgu esimesena üle finišijoone tulnud Klæbo diskvalifitseeriti ning suusakepi murdnud ja pronksiga leppima pidanud Bolšunov kerkis hõbedale.

Ent palju enam on arutletud selle üle, kummal oli ikkagi finišisirgele tulles õigus: kas norralasel või venelasel? Kohtunikud leidsid, et Bolšunovil, mistõttu ka Klæbo diskvalifitseeriti. Ka endine Kanada tippsuusataja Devon Kershaw leidis, et venelane ei teinud midagi valesti.

«Bolšunov tuli nimme viimasele tõusule esimesena. Ta teadis, mida Klæbo plaanib ning mõtles: «Klæbo võtab kurvist suurema raadiuse, et saada parem kiirus. See tähendab, et ta peab võtma nii laia sõidujoone kui võimalik»,» arutles 2011. aasta paarissprindi maailmameister omanimelises taskuhäälingus.

Kui see mõttekäik peast läbi lasta, on Kershaw' sõnul ainuõige variant valida lõpusirgele tulles just nimelt välimine rada. «Ma oleks käitunud täpselt samamoodi nagu Bolšunov. Kui ta tahab võita parimat sprinterit, siis ta tuleb juba enne konkurentsist välja lülitada. Venelasel oli selleks ka täielik õigus. Ma ei kasutaks selle kohta sõna räpane. Võib-olla on see natukene piiripealne olukord, kuid siiski selgelt reeglitega kooskõlas,» leidis kanadalane.

«Bolšunov teadis, et ta võtab niimoodi riski. Ta nägi Klæbot lähenemas ning valis teadlikult välimise raja, et norralast takistada. Sellises olukorras on väga sage, et midagi juhtub: sa kas kukud, murrad kepi, või ehmatadki edukalt oma vastast,» lausus Kershaw lõpetuseks.