Kalev/Cramo tõi Sten Sokule asenduse Hispaania kõrgliigast

New Jersey osariigis sündinud mängumehel on ka Dominikaani Vabariigi kodakondsus ja ta on neid esindanud Kesk-Ameerika ja Kariibide mängudel. Seejuures on Townes suur sõber NBA staari Karl-Anthony Townsiga, kellega ühiselt võideti omal ajal osariigi keskkooli tiitel.