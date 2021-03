Kergejõustiklane selgitas, miks ta võistles sise-EMil maskis

Ent Porter ei pälvinud meedia tähelepanu mitte oma tulemuste pärast – kuigi needki olid igati korralikud – vaid seetõttu, et ta võistles alati maskis.

«Maski kandmine on viimasel ajal tõusnud tõesti tõsiselt päevakorda. Tegemist on lihtsalt väikese ennetusmeetmega, mis paneb mind ennast natukene mugavamalt tundma,» kommenteeris 33-aastane Porter otsust väljaandele The Telegraph.