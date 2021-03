Andrea Adamo andis mõista, et Hyundai tiim läks hooajale vastu vale suhtumisega

Congratulations to @OttTanak Martin Järveoja @HMSGOfficial, winners of Arctic @RallyFinland, @KalleRovanpera @JonneHalttunen @TGR_WRC (2nd) @thierryneuville @MWydaeghe (3rd). Tight standings at @OfficialWRC, looking forward to the next round in Croatia.



#WRC #ArcticRallyFinland pic.twitter.com/Kn5UuV1HxO