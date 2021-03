Saaga lõpp! Klæbo palus Norra alaliidul protest tühistada ja lepib karistusega

Sündmused hakkasid hargnema võistluse lõpus, mil Klæbo üritas välisrajalt mööduda liidrikohta hoidnud Aleksandr Bolšunovist. See õnnestus, ent venelase murdunud suusakepi hinnaga.

Kohtunikud analüüsisid juhtunut ja esimesena finišijoone ületanud Klæbo diskvalifitseeriti. Järgnevate päevade jooksul ilmnes, et Norra suusaliit kaebas otsuse edasi. Lahend pidanuks saabuma hiljemalt reedeks.

Äsja tuli aga üllatav uudis. «Arvan, et selle protsessi jätkamine on vale. Tahan positiivselt mõelda ja juhtunu seljataha jätta. Ma ei taha, et mind jäädakse mäletama tigeda ja ebameeldiva suusatajana,» ütles Klæbo kodumaa meediale.

Nüüd on ka selge, et Norra alaliit võttis tema soovil apellatsiooni tagasi. See tähendab, et maailmameistriks jääb Emil Iversen, teine on Bolšunov ja kolmas Simen Hegstad Krüger.

«Pean ausalt ütlema, et seljataha on jäänud väga keerulised päevad - emotsionaalsed Ameerika mäed. Kogu jama nõudis minult palju energiat, ma ei taha sellele rohkem aega raisata. See juhtum on kasvanud palju suuremaks kui võistlus ise,» teatas Klæbo Instagramis.

«Mul oli MMil kindlasti karjääri parim aeg. Teen kõik, et selliseid skandaale enam ei tuleks. Palusin Norra suusaliidul apellatsiooni tühistada. See medal poleks nüüd, päevi pärast mu karjääri edukaimat sõitu, enam väärtuslik. Kaotasin emotsiooni pühapäeval.

Aga jään endale alatiseks kindlaks, et ma ei teinud midagi valesti - ma ei takistanud kedagi. Aga olen juhtunust väsinud. Tahan keskenduda nädalavahetuse MK-sarja finaalile. Õnnitlen Emilit võidu puhul, ta on peo välja teeninud.