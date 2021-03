Eesti treenerid soovivad saada õpetajatega võrdseid hüvesid

Esmalt treenerite väärtustamisest ehk kuidas ­võrdsustada kõrgharidusega treeneri ja õpetaja palk. Treenerite liidu juhatuse liige Üllar Kerde on selgel arusaamal, et sõnad «õpetaja» ja «treener» on sünonüümid. «Treener ja õpetaja peaksid olema võrdsed. Nii tööturul kui ka palgapäeval,» lausus legendaarne korvpallitreener resoluutselt.

Palgateemat on loobitud nagu kuuma kartulit. Kes peaks haarama härjal sarvist – EOK, kultuuriministeerium, riigikogu? Riigikogu Isamaa fraktsiooni liige Raivo Tamm usub, et oma sõna on kindlasti ka riigikogul, kes saaks kaasa aidata seadusloomega. «Sellest on olnud riigi­kogus varem juttu. See ei ole selline asi, mida me praegu hakkame alles välja mõtlema. Probleem meie poolt tähelepanuta ei jää,» lubas Tamm, kes tõi välja, et riigikogus on Jüri Jaansoni eestvõttel loodud ka spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühm.