Soome suusalegend: müts maha Klæbo ees, kuid reeglites tuleb muudatus teha

Põhja suusaalade MM lõppes dramaatiliselt, kui 50 km sõidus tuli küll esimesena üle finišijoone Klæbo, kuid pärast kohtunike otsust võeti 24-aastaselt norralaselt kuldmedal sisuliselt kaelast. Nimelt põrkus norralane finišisirgel kokku venelase Aleksandr Bolšunoviga, kelle kepp purunes. Pärast mitmeid proteste Klæbo diskvalifitseeriti.

Norra alaliit ei soovinud sellega siiski leppida ning andis sisse veel järgmise protesti. Eile palus Klæbo sellest loobuda, sest on karistusega leppinud. 1989. aastal maailmameistriks kroonitud Kirvesniemi väärib norralane tunnustust. «Väga tark otsus. Võtan Klæbo ees mütsi maha,» kostis soomlane.

Endine maailmameister kritiseeris hoopis korraldajaid, kes staadionile mõtlematult palju kurve tekitasid. Pärast viimast laskumist tuli sportlastel võtta veel kaks üsna karmi kurvi. Kirvesniemi arvab, et tänavu oleks saanud seda selgelt otsemalt teha. «Täiesti mõttetult oli enne finišit mitu kurvi. Saan aru, et need on tekitatud pealtvaatajate jaoks, kuid tänavu ei olnud see ju mingi takistus,» jätkas soomlane, kes arvab, et pärast laskumist oleks ühest kurvist täiesti piisanud.

Kirvesniemi sõnul tuleb reeglites muudatusi teha, sest hetkel võib osades kohtades liiga palju erinevaid tõlgendusi leida. «Üheks selliseks on konkurendist möödumine. Tol hetkel ei tohi teist suusatajat kuidagi segada, aga samas võib taktikaliselt sedasi toimida, et teisel ei jää lihtsalt muud võimalust. Just nõnda tegigi Bolšunov, kes luges norralast nagu raamatut,» selgitas Kirvesniemi, kelle sõnul poleks võrdse heitluse juures olnud kindel, et Klæbo kindlasti võidab.