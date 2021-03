Soome odaviske legend: ei tea, kas Magnus Kirt üldse enam enda varasemale tasemele küündib

Kui suvel ikka Tokyo olümpiamängud toimuvad, siis on paljude eestlaste pilgud suunatud odaviskele ja Magnus Kirdile. Soome odaviske legend Tero Pitkämäki ei ole kindel, et eestlane enam enda parimate päevade tasemele küündib, kuid usub, et medali võib tuua juba 85-meetrine odakaar.