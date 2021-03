Venemaa meedia: Bolšunov ei soovinud Klæbo vastu protestida, alaliit tegi seda ikkagi

Teisena jõudis finišisse Klæbo koondisekaaslane Emil Iversen, jättes Bolšunovi kolmandaks. Pärast võistlust tõdes venelane kohe, et võit kuulus, kas talle või Klæbo, aga kindlasti mitte Iversenile. Venemaa koondise treener Jegor Sorin tõdes kohalikule meediaväljaandele sport.ru, et Bolšunov ei soovinudki ühtegi protesti esitada.

«Kui nägime, mis toimus, siis jooksime kohe kohtunike juurde, et vaadata täpsemalt olukorda kordusest. Samal ajal hakkasime protesti sisse andma. Kui see tehtud, siis läksime Aleksandri juurde, et ka temalt küsida, mis toimus,» selgitas Sorin, kes sai Bolšunovilt üllatava vastuse.

«Ta ei öelnud sõnagi, et me protestiksime Klæbo vastu. Ta mõtles kohe, et mis sellele järgneks. Kas see ikka annab üldse talle midagi. Tema jaoks polnud mingit vahet, kas talle asetatakse kaela hõbe- või pronksmedal. Kulda ükski protest enam kaasa ei too,» vahendas Sorin pettunud Bolšunovi sõnu.